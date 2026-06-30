Norwegian text below/norsk tekst nedenfor.

The “healthy vaccine bias” explanation is problematic.

Official data from the UK Office for National Statistics show a sharp increase – roughly a doubling – in all-cause deaths among young people aged 12-29 in the weeks after each dose of COVID-19 vaccination (see the graph). A number of studies have shown similar results, which motivates the following question:

Why the strong increase?

Theoretically, we could assume a short-term vaccine effect, but it is unlikely to prevent mortality within such a narrow time window. Moreover, deaths “due to” or involving COVID-19 accounted for only a fraction of total deaths in that age group after the vaccine rollout, which makes the explanation impossible.

A second explanation is “healthy vaccine bias” (HVB) or “healthy vaccine effect”. It means that the health profile among the vaccinated is generally better than among the unvaccinated; hence, the first group generally has lower mortality, not because of a vaccine effect but because of a better baseline health. In the total population, including a mix of vaccinated and unvaccinated, the average baseline health will therefore be lower than among vaccinated only.

It is nonetheless a matter of fact that the UK data included only those who had taken one or more doses, yet HVB can still play a role, as candidates may have postponed vaccination during periods of sickness. An implication is that the general health profile was relatively good at the time of vaccination. Consequently, there were fewer deaths shortly after vaccination than in the following weeks, due to HVB.

But the HVB argument related to sick people potentially postponing vaccination is problematic when considering the incidence rate ratio (IRR) shown in the graph. The overall estimate in the first week after vaccination was about 0.5, implying that roughly 50% fewer young people died that week than expected in the total population, consistent with the HVB argument that vaccinated individuals have better baseline health. However, observing that the IRR from week 4 onward increased to roughly 1, implying that the health condition of the vaccinated was nearly the same as that of the total population, counters the argument (as the vaccinated were supposed to have an IRR below 1 due to supposedly higher baseline health).

It may nonetheless be that the increase in mortality after 12 weeks returned to the level observed early post-vaccination, i.e., after an accumulation of deaths the trend abated back to normal. This pattern was shown by Nafilyan and colleagues, but their data further demonstrated significantly higher long-term mortality than shortly after vaccination (Supplementary Figure 7a), which counters the argument.

Other research has shown a near-doubling in all-cause deaths among young COVID-19-vaccinated people in England aged 18-39 years compared with unvaccinated people from April 2021 to May 2023 (note that people with comorbidities were vaccinated first, which over time should indicate improved baseline health in that group). As we can rule out HVB, this finding further strengthens the argument that the COVID-19 vaccine can be genuinely linked to increased all-cause deaths among young people.

As a last note, the graph shows similar patterns after each dose. Those who survived the first dose and opted for the second one had better baseline health than the larger initial pool, likely due to survival bias or selection bias.

Taken together, the COVID-19 vaccine was a likely contributor to the strong increase in all-cause deaths among young people in England. I therefore stand by my earlier statement that young people who refused the COVID-19 vaccine made the best choice.

Norwegian text/norsk tekst

Forklaringen med «healthy vaccine bias» er problematisk.

Offisielle data fra det britiske statistikkbyrået viser en kraftig økning – omtrent en dobling – i totaldødelighet blant unge i alderen 12–29 år i ukene etter hver dose av COVID-19-vaksinen (se grafen). Flere studier har vist lignende resultater, som gir grunn til å stille følgende spørsmål:

Hvorfor den sterke økningen?

Teoretisk kunne man anta en kortvarig vaksineeffekt, men det er usannsynlig at vaksinen skal forebygge dødelighet innenfor et så smalt tidsvindu. Dessuten utgjorde dødsfall «på grunn av» eller med COVID-19 bare en brøkdel av de totale dødsfallene i denne aldersgruppen etter vaksinerulleringen, noe som gjør forklaringen usannsynlig.

En annen forklaring er «healthy vaccine bias» (HVB) eller «healthy vaccine effect». Dette betyr at helseprofilen blant de vaksinerte generelt er bedre enn blant de uvaksinerte; derfor har den første gruppen generelt lavere dødelighet, ikke på grunn av en vaksineeffekt, men på grunn av bedre helse i utgangspunktet. I den totale befolkningen, som inkluderer en blanding av vaksinerte og uvaksinerte, vil den gjennomsnittlige helsen derfor i utgangspunktet være lavere enn blant kun vaksinerte.

Det er likevel et faktum at de britiske dataene kun inkluderte de som hadde tatt én eller flere doser, men HVB kan likevel spille en rolle fordi personer muligens har utsatt vaksinasjon i perioder med sykdom. En implikasjon er at helseprofilen generelt var relativt god på vaksinasjonstidspunktet. Følgelig var det færre dødsfall kort tid etter vaksinasjon enn i ukene som fulgte, på grunn av HVB.

Men HVB-argumentet knyttet til syke personer som potensielt utsetter vaksinasjon er problematisk når man ser på incidensrate-ratioer (IRR) i grafen. Det samlede estimatet i den første uken etter vaksinasjon var omtrent 0,5, noe som innebærer at omtrent 50% færre unge døde den uken enn forventet i den totale befolkningen – i tråd med HVB-argumentet om at vaksinerte i utgangspunktet har bedre helse. Imidlertid viser observasjonen at IRR fra uke 4 og utover økte til omtrent 1, noe som innebærer at helsetilstanden blant de vaksinerte var omtrent lik den i totalbefolkningen og som motsier argumentet (siden de vaksinerte skulle hatt en IRR under 1 pga. angivelig bedre helse i utgangspunktet).

Det kan likevel tenkes at økningen i dødelighet utover 12 uker returnerte til nivået kort tid etter vaksinasjonstidspunktet, dvs. fulgt av en opphopning av dødsfall vendte trenden tilbake til normaltilstanden. Dette mønsteret ble vist av Nafilyan og kolleger, men dataene deres viste også en signifikant høyere langtidsdødelighet enn kort tid etter vaksinasjon (Supplementary Figure 7a), noe som motsier argumentet.

Annen forskning har vist en nær dobling av totaldødelighet blant unge COVID-19-vaksinerte personer i England i alderen 18–39 år sammenlignet med uvaksinerte, fra april 2021 til mai 2023 (merk at personer med underliggende sykdommer ble vaksinert først, noe som over tid burde ha indikert bedre helsetilstand i utgangspunktet i denne gruppen). Ettersom vi kan utelukke HVB, styrker dette funnet ytterligere argumentet for at COVID-19-vaksinen reelt kan knyttes til økt totaldødelighet blant unge.

Som en siste bemerkning viser grafen lignende mønstre etter hver dose. De som overlevde første dose og valgte å ta den andre hadde i utgangspunktet bedre helse enn den opprinnelige, større gruppen, sannsynligvis på grunn av «survival bias» eller «selection bias».

Sett under ett var COVID-19-vaksinen en sannsynlig bidragsyter til den sterke økningen i totaldødeligheten blant unge i England. Jeg står derfor ved min tidligere uttalelse om at unge som avsto fra COVID-19-vaksinen tok det beste valget.