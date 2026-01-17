Jarle Aarstad’s Substack

Jarle Aarstad’s Substack

Discussion about this post

User's avatar
Knut Haugen's avatar
Knut Haugen
Jan 17

Overdödeligheten i 2022 korrelerer med utrullingen av corona-vaksinene, og ser ut til å vare fremdeles…

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Jarle Aarstad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture