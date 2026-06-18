Jarle Aarstad’s Substack

Jarle Aarstad’s Substack

Discussion about this post

User's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag
7d

Let me introduce:

-

Young Man Dies One Day After Covid Booster: Why Was Recent Vaccination Not Addressed?

https://nzdsos.com/2026/06/17/young-man-dies-after-covid-booster-vaccination-not-addressed

By NZDSOS Media Team - 17 June 2026

… and one ( of many ) observations early on.

-

“Spontaneous” Coronary Artery Dissection After SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccination

https://www.jscai.org/article/S2772-9303(22)00591-9/fulltext

Ahmed Mohammed, MD ∙ Bernardo Cortese, MD

JSCAI - Imaging and Case ReportVolume 2, Issue 2 - March-April, 2023

https://doi.org/10.1016/j.jscai.2022.100551

Accepted 10 November 2022 (!)

-

They know, the knew - and still try to hide it.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Jarle Aarstad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture