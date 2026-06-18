Norwegian text below/norsk tekst nedenfor.

According to a recently published study by Bendik Skinningsrud Hagen and colleagues, 74 young people in Norway under the age of 30 were affected by myocarditis – inflammation of the heart muscle – as a direct consequence of COVID-19 vaccination.

Myocarditis is one of the deadliest conditions that can strike young people, but the grim statistics only become clear after a few years. In addition, the Norwegian Medicines Agency (Legemiddelverket – Directorate for Medical Products) has classified 1,453 out of a total of 16,085 reported adverse events following COVID-19 vaccination in young people under 30 as serious.

Was the COVID-19 vaccination of young people worth the price?

Based on these grim figures, it is legitimate to ask: was COVID-19 vaccination of young people worth the price? The answer is yes only if the benefits outweigh the significant drawbacks. That is, if the COVID-19 vaccine prevented many COVID-19 deaths in the young Norwegian population.

But did it?

Obtaining exact annual figures for the number of people under 30 who died of COVID-19 in Norway is difficult, as the numbers are very small. I therefore asked Grok – whom I do not believe biases answers systematically in one direction or another – and below I present low to high generated estimates.

COVID-19-associated deaths:

2020: 0–6 (no vaccine)

2021: 0–6 (vaccination began for most young people in the second half of the year)

2022: 5–10 (vaccination with at least one dose offered to most young people)

2023: 3–6

2024: 0–3

2025: 0–3

The numbers are consistently low, but we observe a strong relative increase in 2022, after most young people had been offered at least one dose. Some may claim that the deaths increased in 2022 due to the high spread of the Omicron variant, but if so, there is limited evidence of a vaccine effect against transmission or death, yet on the contrary.

COVID-19 deaths among young people are roughly similar to those of influenza

It is also worth keeping in mind that between 2015 and 2019, an average of 2 to 5 people in Norway under the age of 30 died of influenza each year. Once again, I believe Grok did not systematically bias these estimates in any particular direction.

In other words, influenza- and COVID-19-related deaths do not differ significantly from each other, with the exception of 2022, after COVID-19 vaccination, when relatively many young people died from the latter cause.

Statistics on influenza vs. COVID-19 deaths among young people also align, according to the Norwegian Institute of Public Health (FHI), with corresponding statistics for the entire population as of December 2020 – before the vaccine rollout – except for severe influenza seasons that have historically claimed more lives.

So what was the benefit of young people taking the COVID-19 vaccine?

None.

When it comes to transmission and COVID-19 deaths, the vaccine appears to be more against than in favor of having had a protective effect. And the drawbacks? They were significant, as I have pointed out.

In addition, we have seen strong excess mortality among young people in both 2023 and 2024, as well as a sharp increase in the use of heart medication among young people from 2021 onwards – the first year with the COVID-19 vaccine. And if these grim figures were not enough, the Norwegian Institute of Public Health can now report that – after a decline in the number of people with cardiovascular disease from 2019 to 2020 – there was an increased incidence of high blood pressure and heart failure from 2021 to 2025 (age-standardized rates from 2021).

We cannot necessarily attribute all of these grim statistics solely to the COVID-19 vaccine, but since the documented drawbacks were substantial and the benefits at best non-existent, I stand by my earlier statement that young people who declined the COVID-19 vaccine made the best choice.

Norwegian text/norsk tekst

Ifølge en nylig publisert studie av Bendik Skinningsrud Hagen og kolleger ble 74 unge i Norge under 30 år rammet av myokarditt – hjertebetennelse – som en direkte følge av COVID-19-vaksinasjon.

Myokarditt er blant de dødeligste sykdommene som kan ramme unge, men den dystre statistikken blir først tydelig etter noen år. I tillegg har Legemiddelverket – Direktoratet for medisinske produkter – klassifisert 1453 av totalt 16085 innrapporterte bivirkninger etter COVID-19-vaksinasjon hos unge under 30 år som alvorlige.

Var COVID-19-vaksinasjon av unge verdt prisen?

På bakgrunn av de dystre tallene er det da legitimt å spørre: var COVID-19-vaksinasjon av unge verdt prisen? Svaret er ja hvis fordelene oppveier de betydelige ulempene. Dvs. at COVID-19-vaksinen forhindret mange COVID-19-dødsfall i den unge norske befolkningen.

Men gjorde den det?

Å få tak i eksakte årlige tall for hvor mange unge under 30 år som har dødd av COVID-19 i Norge er vanskelig, siden det gjelder få individer. Jeg spurte derfor Grok – som jeg ikke tror forfordelte svarene systematisk i en eller annen retning – og nedenfor presenterer jeg lave til høye genererte estimater:

COVID-19-assosierte dødsfall:

2020: 0-6 (ingen vaksine)

2021: 0-6 (vaksinering begynte blant de fleste unge i årets andre halvdel)

2022: 5-10 (vaksinering med minst en dose tilbudt de fleste unge)

2023: 3-6

2024: 0-3

2025: 0-3

Tallene er gjennomgående lave, men vi observerer en kraftig relativ økning i 2022, etter at de fleste unge hadde blitt tilbudt minst én dose. Noen vil kanskje hevde at dødsfallene økte i 2022 pga. høy spredning av omikronvarianten, men lite tyder på vaksineeffekt hvis så var tilfellet, verken mot spredning eller dødsfall, snarere tvert imot.

COVID-19-dødsfall hos unge omtrent som ved influensa

Det er også interessant å ha i bakhodet at mellom 2015 og 2019 døde i snitt mellom 2 og 5 personer i Norge under 30 år hvert år av influensa, hvor jeg igjen tror at Grok ikke har systematisk forfordelt estimatene i en eller annen retning.

Mao., influensa- og COVID-19-relaterte dødsfall avviker ikke særlig fra hverandre, med unntak av 2022 – etter COVID-19-vaksinasjon – da relativt mange unge døde av sistnevnte årsak.

Statistikk om dødsfall av influensa vs. COVID-19 blant unge sammenfaller ifølge FHI også med tilsvarende statistikk for hele befolkningen per desember 2020 – før vaksinen ble rullet ut – unntatt kraftige influensasesonger som historisk har tatt flere liv.

Så hva var da nytten av at unge tok COVID-19-vaksinen?

Ingen.

Når det gjelder smittespredning og COVID-19-dødsfall, taler vaksinen snarere i disfavør enn i favør av å ha hatt en beskyttende effekt. Og ulempene? De var betydelige, som jeg har påpekt.

I tillegg har vi hatt kraftig overdødelighet blant unge i både 2023 og 2024, samt kraftig økning i bruk av hjertemedisin blant unge fom. 2021, det første året med COVID-19-vaksine. Og om ikke disse dystre tallene var nok, kan FHI nå fortelle – etter en nedgang i antall personer med hjerte- og karsykdom fra 2019 til 2020 – at det var økt forekomst av høyt blodtrykk og hjertesvikt fra 2021 til 2025 (aldersstandardiserte rater fra 2021).

Vi kan ikke nødvendigvis relatere all den dystre statistikken alene til COVID-19-vaksinen, men siden de dokumenterte ulempene var betydelige og fordelene i beste fall var fraværende, står jeg fortsatt ved min tidligere uttalelse om at unge som avstod COVID-19-vaksinen tok det beste valget.