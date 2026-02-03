Jarle Aarstad’s Substack

Jarle Aarstad’s Substack

Discussion about this post

User's avatar
Bernt Halvard Sleire's avatar
Bernt Halvard Sleire
2d

Fantastisk morsom artikkel. Redaktören skjönner ikke ironien og hun ser ikke skogen for bare trär

Reply
Share
2033ICP's avatar
2033ICP
2dEdited

Veldig ironisk med et overtydelig budskap. 🤣Narsissister forstår jo ikke ironi eller humor eller kritikk for den del. Det eneste de kan godta er at du er enige med dem og underordner deg deres narrativ selv om det ikke er korrekt.

En autistisk person ville tolket dine konklusjoner som en støtte til narrativet men likevel kritikkverdig fordi konklusjonene er basert på feil grunnlag fordi dataene sier det motsatte.

Jeg tror artikkelen ble underkjent fordi ditt sammenfallende ironiske narrativ ble underkjent fordi det gjorde narr av deres.

Narsissister som man med stor sannsynlighet kan anta at denne løgnaktige juntaen består av er i beste fall motivert ut fra makt, ærgjerrighet, egeninteresse, selvhevdelse etc. men i verste fall av ondskapsfull hevngjerrig sadisme. Når vi også vet at disse «velfungerende» individene blottet for moral trives best på steder hvor makt, penger og berømmelse er oppnåelig, vet vi også at de ikler seg høye verv og posisjoner i samfunnet og operer som sultne parasitter og blodtørstige overgripere.

Demokratiets i Norge og resten av vesten er like mye verdt som demokratiet til gamle DDR og Sovjet og Nord Korea. Det er rigget fra A til Å og er kun et fordummende spill for galleriet.

Reply
Share
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 Jarle Aarstad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture