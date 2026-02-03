En kommentar jeg nylig sendte dem, ble stoppet av redaksjonen. Dere kan lese kommentaren og begrunnelsen for avslaget nedenfor, signert redaksjonssjef Cathrine Idsøe. Personlig mener jeg at lesere av kommentarer er voksne nok til å vurdere innholdet selv, men legetidsskriftet er altså av en annen oppfatning. Det er sikkert godt ment fra deres side.

Refusert kommentar

26% færre trafikkdrepte blant COVID-19-vaksinerte.

Funnet er fra Frankrike, publisert i et anerkjent tidsskrift, hvor vektede data angivelig tar høyde for alternative forklaringer. I tillegg var reduksjonen 27% for drukning, 37% for brystkreft og hele 59% for fødselskomplikasjoner sammenlignet med uvaksinerte.

Åpenbart dokumenterer studien vaksinens fortreffelighet, noe kritikere, inkludert «den omstridte kardiologen» og «årets verste forkjemper for pseudovitenskap», Aseem Malhotra, burde ta inn over seg. Derfor honnør til Are Brean som setter skapet på plass.

At bruken av hjertemedisin blant unge i Norge har økt med over 20%, ikke etter COVID-19, men etter utrullingen av vaksinen fra siste halvdel av 2021, gir selvsagt ingen grunn til å stille spørsmål ved sprøyta. Selv ikke når en vet at ingen sammenheng ble påvist mellom COVID-19-infeksjon og myokarditt før utrullingen.

Ei heller er det grunn til å stille spørsmål ved en mulig sammenheng mellom COVID-19-vaksinasjon og overdødelighet på 37% blant norske barn og unge i 2024. Lang-COVID hevder forfatterne, og de har selvsagt rett, selv uten substansielle referanser som forklarer tallet.

I noen uker etter COVID-19-vaksinering blant unge var det en dobling i dødelighet. «Den enkleste forklaringen på det er at man ikke vaksinerte folk akkurat den uka de var alvorlig syke og kanskje nær døden av en eller annen grunn», uttalte Preben Aavitsland. Så da vet vi det. Ikke mer å undres over.

Det er heller ingen grunn til å undres over at overdødeligheten har vært høyest i land med høy COVID-19-vaksinasjonsrate, også når en tar hensyn til alternative forklaringer. Portvaktene passer klokelig på at studien ikke blir publisert, men hvorfor ingen falsifiserer den, har jeg ikke fått tak på. Burde være lett for en så dårlig studie.

Legetidsskriftets begrunnelse

Hei Jarle,

Jeg får ikke helt tak i teksten din. Jeg har lest den flere ganger. Du kommenterer langt bredere enn hva Breans minileder inneholder. Samt at det er momenter i kommentaren jeg tror er ironi, men jeg er ikke sikker, og da vet jeg at ikke øvrige lesere heller vil forstå det. Kommentaren din, slik jeg leser den, handler i all hovedsak om covid-19-vaksinen og ikke om Malhotra som Brean skriver om. Vi har hatt en intern diskusjon hos oss og velger å refusere denne kommentaren. For ordens skyld: Are Brean har ikke vært delaktig i diskusjonen.

Du er velkommen til å sende inn en ny kommentar som kommenterer det faktiske innholdet. Som du ser har Julia Benito gitt sin motstemme til Breans tekst, så om du velger å sende inn en ny kommentar bør den inneholde kunnskap som ikke kommer frem hos Benito.

Med vennlig hilsen

Cathrine Idsøe

