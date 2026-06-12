Jarle Aarstad’s Substack

Jarle Aarstad’s Substack

Discussion about this post

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Stan
6h

All of this really boggles the mind, Steve. Personally, I knew that I wasn’t going to take any “vaccination“ even before they said mRNA. When they said that I knew there was not a chance in hell i’d take it. I viewed the technology as one of those things that I would consider for certain Serious illnesses if I ever came down with them where there were no other alternatives, but certainly not for a “vaccine“ against an airborne, respiratory virus that has non-human hosts. Even given all of that., I didn’t expect that the “vaccine” would be as damaging and deadly as it very much seems to have turned out to be.

Keep up to go to work.

Stan Toncich, PhD

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Prometheus Sputnik
6h

And people still think we are crazy and no one has been jailed for their crimes -- so are they just smearing it in our face ? Look we can kill you just like we like to. ??

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