Norwegian text below/norsk tekst nedenfor.

Myocarditis is lethal

Myocarditis – inflammation of the heart muscle – is a “serious condition” and a frequent cause of sudden death in young, apparently healthy people, with a 50–60% mortality rate “after five years.” The statement by Prof. Jan Erik Nordrehaug is somewhat outdated, but later research by Mi-Jeong Kim and colleagues shows the same trend with a mortality rate of approximately 40% after 10 years (see the article’s Figure 3 below).

Approved for children, despite suspicion of myocarditis

As early as April 2021, the European Medicines Agency suspected that the COVID-19 vaccine could cause myocarditis, but Pfizer/BioNTech still decided to approve it for children as young as 12 years old. This is despite the fact that the vaccine had not even been tested for transmission and that practically no children die from COVID-19 infection. Later research has strengthened the Agency’s suspicions of an increased incidence of myocarditis among COVID-19 vaccine recipients, especially young men.

Dramatic numbers from Norway

A recently published Norwegian study by Bendik Skinningsrud Hagen and colleagues also shows that COVID-19 vaccination is particularly associated with myocarditis in young men (see figure 2 below in the article, which shows the incidence in men and women). What is most surprising, however, is that the vaccine causes 74% of cases (the article’s figure 1 shows 177 cases compared to 108 others, of which 42 are excluded because myocarditis occurred before vaccination and 4 are due to misdiagnosis). The authors claim that most were “mild” – let’s hope so – but Nordrehaug’s statement that the mortality rate is 50-60% “after five years”, and the figure from Mi-Jeong Kim and colleagues showing low mortality in the first years that then increases, tells us that we do not yet have the full picture.

28% increase in the use of heart medication and high excess mortality among young people

Although the number of myocardial infarction cases detected in the study by Hagen and colleagues is not particularly high in isolation, it may indicate that something is wrong with heart health, especially in young people. Other statistics from the Norwegian Institute of Public Health, which show a 28% increase in the use of heart medication among those aged 15–45 years from 2020 to 2025, reinforce this assumption (see the figure below).

There was no increase in 2020 – a year of COVID-19 infection without a vaccine – but it increased from 2021, in parallel with the rollout of the COVID-19 vaccine to the younger population in the second half of the year.

Other factors that indicate that all is not well with the health of young people are high excess mortality. In 2023, it was 59.6% of diseases and 41.3% of all causes among those aged 1–40 years, and close to 37% of all causes in 2024 among those aged 1–19 years.

COVID-19 infection plays a minor role

In parallel with the statistics from the Norwegian Institute of Public Health that showed no increase in the use of heart medication in 2020 among young people, the first year of COVID-19, but no vaccine, Hagen and colleagues identified only 10 cases (4.2%) that were related to the infection itself. From a French study, I have also calculated low numbers, and an Israeli study conducted before the rollout of the vaccine found no connection between COVID-19 infection and myocarditis.

Accordingly, there is substantial evidence that we can safely dismiss COVID-19 infection as the scapegoat for the negative development in young people’s heart health.

Biathlete Sivert Guttorm Bakken (1998-2025) – “mild” myocarditis

Biathlete Sivert Guttorm Bakken developed myocarditis after receiving his third dose of the COVID-19 vaccine in May 2022. He described the pain “as if someone were squeezing his heart.”

Like most cases of myocarditis after vaccination in the study by Hagen and colleagues, Bakken’s condition was also described as “mild,” but on the day before Christmas Eve last year, during a training stay in Italy, he was found dead in his hotel room, only 27 years old. The death occurred about two and a half years after the third dose with subsequent myocarditis, while Hagen and colleagues studied cases over a considerably shorter period.

I am not aware of any autopsy report being published after the death. I therefore have no certain information about whether the cause of death was cardiac fibrillation, an altitude mask he was wearing when he was found dead, myocarditis after COVID-19 vaccination, or a combination of causes.

Who made the best vaccine choice?

Regardless of what contributed to Bakken’s tragic death, I believe the empirical evidence clearly shows a negative COVID-19 vaccine effect on young people’s health in general and heart health in particular. As previously stated, I therefore continue to argue that young people who refused the COVID-19 vaccine made the best choice, and the study by Hagen and colleagues does not weaken this claim.

Norwegian text/norsk tekst

Myokarditt er dødelig

Myokarditt – hjertemuskelbetennelse – er en «alvorlig tilstand» og en hyppig årsak til plutselig død hos unge, tilsynelatende friske mennesker, med 50–60% dødelighet “etter fem år.” Uttalelsen fra prof. Jan Erik Nordrehaug ligger noe tilbake i tid, men senere forskning av Mi-Jeong Kim og kolleger viser samme trend med en dødelighet på ca. 40% etter 10 år (se artikkelens figur 3 under).

Gokjent for barn, tross mistanke om myokarditt

Så tidlig som i april 2021 mistenkte EUs legemiddelbyrå at COVID-19-vaksinen kunne medføre myokarditt, men like fullt besluttet Pfizer/BioNTech å godkjenne den for barn ned til 12 år. Dette til tross for at vaksinen ikke engang var testet mot smittespredning og at praktisk talt ingen barn dør av COVID-19-infeksjon. Senere forskning har styrket legemiddelbyråets mistanker om en økt forekomst av myokarditt blant COVID-19-vaksinerte, særlig unge menn.

Dramatiske tall fra Norge

En nylig publisert norsk studie av Bendik Skinningsrud Hagen og kolleger viser også at COVID-19-vaksinasjon særlig fører til myokarditt hos unge menn (artikkelens figur 2 under viser forekomsten hos menn og kvinner). Det som imidlertid overrasker mest er at vaksinen forårsaker hele 74% av tilfellene (artikkelens figur 1 viser 177 tilfeller mot 108 øvrige, hvorav 42 faller ut fordi myokarditt har oppstått før vaksinasjon og 4 pga. feildiagnostisering). Forfatterne hevder at de fleste var «milde» – la oss håpe det – men Nordrehaugs uttalelse om at dødeligheten er 50–60% «etter fem år», og figuren fra Mi-Jeong Kim og kolleger som viser lav dødelighet de første årene som siden øker, forteller at vi ennå ikke har hele fasiten.

28% økning i bruk av hjertemedisin og høy overdødelighet blant unge

Selv om antall myokardittilfeller påvist i studien til Hagen og kolleger isolert sett ikke er et spesielt høyt tall, kan det indikere at noe er galt med hjertehelsen, særlig hos unge. Annen statistikk fra FHI som viser en økning på 28% i bruk av hjertemedisin fra 2020 til 2025 i aldersgruppen 15–45 år styrker denne antagelsen (figuren under viser tall fra FHI).

Det var ingen økning i 2020 – et år med COVID-19-infeksjon uten vaksine – men den tiltok fra 2021, parallelt med utrullingen av COVID-19-vaksinen til den yngre befolkningen i den andre halvdelen av året.

Øvrige forhold som indikerer at ikke alt står bra til med helsen til unge er høy overdødelighet. I 2023 var den 59,6% av sykdommer og 41,3% av alle årsaker blant de mellom 1–40 år, og nær 37% av alle årsaker i 2024 blant de mellom 1–19 år.

COVID-19 infeksjon spiller liten rolle

Parallelt med statistikken fra FHI som ikke viste økning i bruk av hjertemedisin i 2020 blant unge – det første året med COVID-19, men ingen vaksine – identifiserte Hagen og kolleger kun 10 tilfeller (4,2%) som var relatert til selve infeksjonen. Fra en fransk studie har jeg også beregnet lave tall, og en israelsk studie gjennomført før utrullingen av vaksinen fant ingen sammenheng mellom COVID-19-infeksjon og myokarditt.

Langt på vei tyder derfor mye på at vi kan friskmelde COVID-19-infeksjonen som syndebukk for den negative utviklingen i unges hjertehelse.

Skiskytter Sivert Guttorm Bakken (1998-2025) – “mild” myokarditt

Skiskytter Sivert Guttorm Bakken fikk myokarditt etter tredje dose av COVID-19-vaksine i mai 2022. Det er “som om noen tar neven rundt hjertet og klemmer til”, fortalte han om smertene.

I likhet med de fleste tilfellene av myokarditt etter vaksinasjon i studien til Hagen og kolleger, ble også Bakkens tilstand beskrevet som “mild”, men lille julaften i fjor ble han, under treningsopphold i Italia, funnet død på hotellrommet, bare 27 år gammel. Dødsfallet inntraff ca. to og et halvt år etter tredje dose med påfølgende myokarditt, mens Hagen og kolleger studerte tilfeller over en betraktelig kortere periode.

Jeg er ikke kjent med at det er offentliggjort noen obduksjonsrapport etter dødsfallet. Om dødsårsaken var hjerteflimmer, en høydemaske han hadde på seg da han ble funnet død, myokarditt etter COVID-19-vaksinasjon eller en kombinasjon av årsaker, har jeg derfor ingen sikker informasjon om.

Hvem tok det beste vaksinevalget?

Uansett hva som bidro til Bakkens tragiske dødsfall, mener jeg at empirien er i klar disfavør når det gjelder COVID-19-vaksinens effekt på unges helse generelt og hjertehelse spesielt. Som tidligere uttalt hevder jeg derfor fortsatt at unge som avstod COVID-19-vaksinen tok det beste valget, og studien til Hagen og kolleger svekker ikke denne påstanden.