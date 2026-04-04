Norwegian text below/norsk tekst nedenfor.

Since the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) forgot to publish a press release or was too busy to do so, I’m doing it for them. Free of charge.

New statistics from the NIPH on the use of cardiac medication (class C, heart and circulatory system) among young people, 15-44 years old, show an increase of almost 28 percent from 2020 to 2025, illustrated in the graph (the y-axis is the number of users per 1000). The increase began in 2021 and coincided with the COVID-19 vaccine rollout to the younger population from the summer of that year.

The increase has continued in subsequent years, and the trend does not appear to abate. On the contrary. There was no increase in 2020, which aligns with an Israeli study that found no association between myocarditis and COVID-19 infection before the vaccine rollout.

As early as April 2021, the European Medicines Agency (EMA) suspected that the Covid vaccine could cause heart problems, but Pfizer/BioNTech, although the vaccine had not even been tested against the spread of infection, still decided to approve it for children 12 years and older.

I have previously pointed out that young people who refused the COVID-19 vaccine made the best choice. I still believe that, and the graph supports my position.

I hope the NIPH will comment on the numbers.

Norwegian text/norsk tekst

Siden Folkehelseinstituttet (FHI) har glemt eller hatt det for travelt til å publisere en pressemelding, gjør jeg det for dem. Helt gratis.

Ny statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) om bruk av hjertemedisin (klasse C, hjerte og kretsløp) til unge, 15-44 år, viser nesten 28 prosent økning fra 2020 til 2025 og er illustrert i grafen over (y-aksen er antall brukere per 1000). Økningen begynte i 2021 og sammenfaller med utrulling av koronavaksinen til den yngre befolkningen fra sommeren det året. I påfølgende år har økningen tiltatt, og den lineære trenden ser ikke ut til å avta. Snarere tvert imot. Det var ingen økning i 2020, i tråd med en israelsk studie som ikke fant noen sammenheng mellom myokarditt og koronainfeksjon før utrulling av vaksinen.

Allerede i slutten av april 2021 mistenkte EUs legemiddelbyrå (EMA) at koronavaksinen kunne medføre hjerteproblemer, men like fullt besluttet Pfizer/Biontechs å godkjenne den for barn ned til 12 år. Dette til tross for at vaksinen ikke engang var testet mot smittespredning.

Jeg har før påpekt at unge som avsto koronavaksinen tok det beste valget. Det mener jeg fortsatt, og grafen underbygger mitt standpunkt.

Jeg håper FHI vil kommentere tallene.