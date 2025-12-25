Jarle Aarstad’s Substack

Jarle Aarstad’s Substack

Discussion about this post

User's avatar
Kim Borgen's avatar
Kim Borgen
1d

Et moralsk og svært praktisk problem som jeg kjenner på: I hvilken grad skal jeg overbevise mine medmennesker om at det de fikk i seg er skadelig? Problemet oppstår når en tar inn over seg overbevisningen kraft (placebo/nocebo). Jeg har derfor blitt forsiktigere med å dele mine innsikter med vaksinerte. Og likevel må vi gjøre det vi kan for at dette ikke gjentar seg ... Det er et dilemma, men kanskje er det slik at søken etter sannhet og godhet byr på de aller vanskeligste avveiinger.

Expand full comment
Reply
Share
1 reply
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2025 Jarle Aarstad · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture