Jarle Aarstad’s Substack

Jarle Aarstad’s Substack

Discussion about this post

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Thomas Kenworthy
1dEdited

Man må spørre seg i forhold til straffelovens bestemmelser om pengefalsk (§367,§368) om bankene er en velsignelse eller et samfunnsproblem:

Dersom pengeproduksjon ut av tynn luft er en velsignelse burde det ikke være straffbart.

Og siden det er straffbart mener staten det er et samfunnsproblem de velger å vende det blinde øyet til?!

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-14#KAPITTEL_2-14

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1 reply
GreaterIsrahell's avatar
GreaterIsrahell
11h

Hovedgrunnen til det enorme hatet jøder har mot muslimer er fordi Koranen sier fortsatt at å kreve renter for et lån (ågring) er ikke lov.

I den "vestlige" verden har ågring de siste hundre pluss årene (Siden julaften 1913 kanskje?) blitt omdefinert til renter utover det bankene krever.

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