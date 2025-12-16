Sammenlignet med uvaksinerte viser den samme studien at risikoen for å dø av drukning var redusert med 27% blant COVID-vaksinerte, og 37% for brystkreft. Og som om ikke det var nok, COVID-vaksinerte kvinner hadde hele 59% redusert sannsynlighet for å dø av fødselskomplikasjoner sammenlignet med sine uvaksinerte medsøstre.

Snakk om vaksineeffekt!

Tallene er like overbevisende som den norske studien som viste 30% lavere totaldødelighet blant COVID-vaksinerte i aldersgruppen 18-44 år, og hele 58% når kontrollvariabler ble inkludert i analysene.

Igjen, snakk om vaksineeffekt, men når det er sagt bør det også nevnes at knapt noen i Norge har dødd av COVID-19 i den aktuelle aldersgruppen.

Så, spøk til side. Absurditeten i både den franske og norske studien har sin årsak i at det praktisk talt er meningsløst å sammenligne svært ulike grupper mennesker, COVID-vaksinerte og uvaksinerte, selv med såkalte relevante kontrollvariabler. For eksempel vet vi fra England at andelen uvaksinerte «were higher for Black Caribbean, Black African and White Other ethnic groups. Rates were also higher for those living in deprived areas, who have never worked or are long-term unemployed, who are limited a lot by a disability, … or who are male». Dette er mennesker med lav sosioøkonomisk status som gjør dem relativt utsatt for å dø av nær alle årsaker, noe både den franske og norske studien viser. I tillegg illustrerer den norske studien at inkludering av kontrollvariabler kan gjøre vondt verre, som også er kjent fra annen forskning.

Den franske studien viser imidlertid at COVID-vaksinerte spesielt hadde lavere sannsynlighet for å dø av COVID-19-infeksjon enn uvaksinerte, 74%. All den tid reduksjonen er mer markant enn i eksemplene over (og mer markant enn andre tall i den franske studien), kan det indikere genuin vaksinebeskyttelse. En alternativ eller komplementær forklaring kan på den annen side være at uvaksinerte i utgangspunktet var spesielt utsatt for å bli syke og dø av COVID-19, noe vi kjenner fra Norge hvor mennesker fra fattige land var meget overrepresenterte i innleggelsesstatistikken.

Midlertidig beskyttelse eller ei, dødeligheten av COVID-19 blant uvaksinerte har uansett falt kraftig sammenlignet med vaksinerte, viser engelske data jeg har analysert. I beste fall indikerer dette redusert vaksinebeskyttelse, som også må ha falt kraftig.

Det som imidlertid er mer alvorlig, er at mens dødeligheten av alle andre årsaker enn COVID-19 også har falt blant uvaksinerte, forble den høy hos vaksinerte, som innebærer en relativ økning. En sannsynlig forklaring er at vaksinen har ført til økt dødelighet. «Strengthening the interpretation was relatively high mortality among vaccinated not involving COVID-19 counterintuitively following periods of excess mortality. Further strengthening the interpretation was the relatively high mortality not involving COVID-19 among vaccinated, corresponding with excess mortality during much of the same period.»

Som representant for redaktørstyrte medier har Aftenposten, med henvisning til den franske studien, stilt opp som mikrofonstativ og hevdet at COVID-vaksinen ikke har gitt økt dødelighet for andre sykdommer enn COVID-19. Nei, tenk så bra. Den har til og med redusert trafikkdød. Med hele 26%.