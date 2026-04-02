My recent PubMed-indexed peer-reviewed paper.

Norwegian text below/norsk tekst nedenfor.

Age-standardized English data of those ten years and older, covering 26 months from Apr 21 to May 23, show that while mortality not involving COVID-19 decreased among unvaccinated (marked in red) compared to the first observation month, it remained high among vaccinated (marked in blue). (The paper’s Figure 5.)

An interpretation is that vaccination, despite a potential temporary protection, has increased mortality. Strengthening the interpretation was relatively high mortality among vaccinated not involving COVID-19 counterintuitively following periods of excess mortality. Further strengthening the interpretation was the relatively high mortality not involving COVID-19 among vaccinated, corresponding with excess mortality during much of the same period.

Norwegian text/norsk tekst

COVID-19 «vaksinasjon, tross en mulig midlertidig beskyttelse, kan ha ført til økt dødelighet»

Min nylige PubMed-indekserte fagfellevurderte artikkel.

Aldersstandardiserte engelske data for de ti år og eldre, som dekker 26 måneder fra april 2021 til mai 2023, viser at mens dødelighet urelatert til COVID-19 gikk ned blant uvaksinerte (markert med rødt) sammenlignet med den første observasjonsmåneden, forble den høy blant vaksinerte (markert med blått). (Artikkelens figur 5 over.)

En tolkning er at vaksinasjon, tross en mulig midlertidig beskyttelse, har ført til økt dødelighet. Tolkningen styrkes av at det etter perioder med overdødelighet, kontraintuitivt blant COVID-19-vaksinerte, var relativt høy dødelighet urelatert til COVID-19. Et annet forhold som styrker tolkningen er at relativt høy dødelighet urelatert til COVID-19 blant vaksinerte samsvarte med overdødelighet i mye av samme periode.